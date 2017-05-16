Новосибирскую аптечную сеть заподозрили в нарушениях при закупках

УФАС по Новосибирской области возбудило дело в отношении МУП «Новосибирская аптечная сеть» после того, как в ведомство поступило обращение Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» (ОНФ).

Активисты народного фронта считают, что муниципальное предприятие «Новосибирская аптечная сеть» практикует нарушения при госзакупках.

«Новосибирская аптечная сеть в составе одного лота приобретала продукты питания, лекарственные препараты, косметические средства и изделия медицинского назначения. С такими условиями участие производителей резко ограничено и заключение договоров происходит с посредниками, не способными обеспечить минимальную цену товара», — рассказал член регионального штаба ОНФ в Новосибирской области Александр Стефанов.

После анализа конкурсной документации активисты обнаружили, что у заказчика нет такой потребности в препаратах, на которые уходит годовая сумма закупок, а конкурс, собственно, и не проводился, так как аптека приобретала препараты у единственного поставщика по рамочному договору. Как пояснили «КС» в региональном штабе ОНФ, этим поставщиком являлось ООО «РБП» (по данным ЕГРЮЛ, учредитель — Сергей Софронов), с которым 30 декабря 2016 года муниципальное предприятие заключило договор поставки парфюмерных и косметических средств на сумму 1,2 млрд рублей до 31 января 2018 года.

«Мы обратились в УФАС с просьбой дать правовую оценку закупочной деятельности муниципального предприятия», – пояснил активист ОНФ.

Из определения антимонопольной службы корреспондент «КС» узнал, что ведомство согласилось с выводами ОНФ, и действия сети содержат признаки нарушения ч. 1 ст. 17 закона «О защите конкуренции».

«Включение в Положение о закупке условий о проведении процедуры прямой закупки у единственного поставщика по рамочному договору не допустимо и может привести к ограничению конкуренции при проведении закупки путем сокращения числа хозяйствующих субъектов при выборе заказчиком способа осуществления не конкурентной процедуры», — следует из документа УФАС.

Рассмотрение дела назначено на 6 июня.

Напомним, из-за вошедших 1 января 2017 года в силу поправок к 44-ФЗ муниципальная аптечная сеть столкнулась с непростой ситуация поставок лекарств, и сейчас филиалы аптеки буквально перешли на резервный запас медикаментов, закупленных еще в прошлом году. Только в апреле снижение лекарственного товарооборота в организации составило 24%. Эксперты говорят, если ситуация останется без изменений, то выручка предприятия продолжит падать. Падение хотя бы на 30% грозит финансовой несостоятельностью.

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