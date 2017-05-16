На исследование власти готовы выделить 200 тыс рублей, говорится в документах закупки, размещенных на соответствующем сайте.

В рамках программы «Противодействие коррупции в Новосибирской области на 2016−2017 годы» правительство Новосибирской области объявило конкурс на проведение телефонного опроса среди граждан, целью которого будет узнать, как жители региона оценивают уровень коррупции в области. Конкурс выставило на сайте госзакупок в конце прошлой недели управление делами губернатора и правительства Новосибирской области. Прием заявок начат с 12 мая, а вскрытие конвертов произойдет 2 июня. Победителя же определят 14 июня. Начальная цена контракта составляет 200 тыс рублей.

За месяц подрядчик должен будет опросить не менее 1 тыс человек старше 18 лет, постоянно проживающих в регионе. Для определения социально-демографических характеристик респондентам должны были заданы вопросы о поле, возрасте, типе занятости, сфере деятельности, говорится в документах закупки. Отметим, что заказчик должен получить не только массив данных, но и аудиозаписи проведенных интервью.

«Каждое интервью должно быть представлено в виде отдельного аудиофайла с привязкой к анкете, вошедшей в массив данных», — следует из конкурсной документации.

Напомним, 26 марта по всей России прошли антикоррупционные митинги. Новосибирское мероприятие оказалось самым крупным в Сибири и собрало около 2 тыс человек.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.