Вчера, 15 мая руководство сети Burger King обратилось к директору Новосибирского театра оперы и балета с предложением разместить собственную рекламу на фасаде здания. По утверждению студента РАНХиГС Артема Старостина, ровно год назад аналогичная идея была реализована в галерее современного искусства под названием 2SoMA в Новосибирске.

Напомним, что cеть ресторанов быстрого питания Burger King предложила Новосибирскому театру оперы и балета 5 млн рублей за рекламу на здании театра. По замыслу компании, театр издалека будет похож на воппер – основной бургер сети.

«Burger King имеет большие планы развития сети в Новосибирске и намерен стать по-настоящему народным брендом для сибиряков. В данной рекламе мы хотим показать воппер — наш бургер, известный во всем мире. Вместе мы станем Вопперным театром», – отметил в своем обращении к Владимиру Кехману генеральный директор «Бургер Кинг Россия» Дмитрий Медовый.

«Ровно год назад такая же идея была реализована в галерее современного искусства 2SoMA в Новосибирске. Концепция была придумана и реализована мной», — утверждает молодой художник, студент РАНХиГС Артем Старостин.

Выставка 2SoMA открылась в мае 2016 года на улице Коммунистической. Среди различных экспонатов посетители могли увидеть картонную коробку, внутри которой в зеркальном отражении открывался вид на тот самый «Вопперный театр».

«Вполне вероятно, что я тогда немного недооценил свои прогностические возможности, пытаясь пошутить и высмеять наше общество потребления. Однако в тот момент никто не мог ожидать, что спустя год та же самая корпорация, которая обеспечивала художников не только едой в рамках мероприятия, возьмёт и сворует идею, нагло воспользуется чужой интеллектуальной собственностью», — говорит Старостин.

Художник предложил решить вопрос в досудебном порядке. В качестве компенсации он надеется получить месячный безлимитный абонемент на мороженое в сети ресторанов Burger King.

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