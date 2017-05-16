Президент России Владимир Путин провел в Иркутской области совещание по ликвидации последствий паводков и пожаров в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

В совещании по вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, которое прошло в Иркутске в понедельник 15 мая под председательством президента Владимира Путина, приняли участие полпред президента в СФО Сергей Меняйло и руководители регионов, в которых сложилась непростая ситуация, – губернатор Иркутской области Сергей Левченко, глава Якутии Егор Борисов, врио главы Бурятии Алексей Цыденов, губернатор Тюменской области Владимир Якушев, а также руководители федеральных министерств.

Президент отметил, что наиболее напряженная ситуация наблюдается в Иркутской области и Бурятии, где от пожара пострадало несколько десятков домов. Ответственным лицам Путин поставил задачу проведения ремонта либо строительства нового жилья, разрушенного пожаром, а также восстановления документов пострадавших людей «без лишней бюрократии».

«Прошу региональные власти держать этот вопрос под постоянным контролем; если есть необходимость – оказать людям помощь в составлении соответствующих документов, заявлений. Вы хорошо понимаете, о чём я говорю, люди опытные. Нужно максимально оперативно реагировать на обращения пострадавших, без лишней бюрократии провести восстановление всех необходимых документов – и паспортов, и других», — обратился к руководителям субъектов РФ президент.

По словам губернатора Иркутской области Сергея Левченко, в регионе без крова остались 329 человек. Сейчас они размещены в пунктах временного размещения и у родственников. Погорельцам осуществляются выплаты из федерального и областного бюджетов единовременной денежной помощи в связи с полной утратой жилья и имущества. Больше всего пострадал поселок Бубновка, где огнем полностью уничтожено 59 жилых домов.

«В связи с тем, что большая часть поселка Бубновка уничтожена огнем, включая всю инфраструктуру и системы жизнеобеспечения, просим вас, уважаемый Владимир Владимирович, поручить правительству РФ издать распоряжение о согласовании закрытия поселка Бубновка Киренского района Иркутской области», — выступил на совещании Сергей Левченко.

В продолжение своего доклада глава Иркутской области попросил президента выделить из федерального бюджета 190 млн рублей на достройку двух многоэтажных домов в р.п. Алексеевск и городе Киренск для жителей сгоревшего поселка. В целом же на приобретение жилья погорельцам региону потребуется около 267 млн рублей.

В Бурятии наиболее сильно пострадало село Черемушки Прибайкальского района. Там, как рассказал врио главы Алексей Цыденов, в результате пожара пострадало 19 жилых домов, в которых проживали 33 человека.

«На сегодня всем выплачена матпомощь — по 10 тыс рублей из республиканского бюджета. Дополнительно из федерального бюджета получили по 10 тыс рублей 16 человек, по 100 тыс рублей 10 человек. Из муниципального бюджета Прибайкальского района выплачено по 17 тыс рублей 10 гражданам», — доложил Цыденов президенту.

По предварительным данным, на восстановление жилья республике потребуется 31 млн рублей.

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