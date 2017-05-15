Рейтинг реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» составило Министерство строительства и ЖКХ России. НСО вошла в число лидеров среди российских регионов, уступив 3 балла Саратовской области.

О результатах рейтинга сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис на прошедшем 13-15 мая в Саратове форуме «Среда для жизни. Квартира и город». «Нам важна именно динамика реализации проекта, то, насколько регион вовлечен в него и насколько заметны изменения в городской среде. Сегодня мы презентуем первые результаты этого рейтинга», – отметил Андрей Чибис.

Наибольшее число баллов получила Саратовская область – 35. Второе место с НСО поделили Белгородская область, Хабаровский и Пермский края. Данные субъекты РФ получили по 32 балла. На третьем месте рейтинга – Ульяновская, Иркутская, Оренбургская и Калининградская области. Последние места заняли Еврейская автономная область и Магаданская область (19 баллов), по 18 баллов у Республик Тыва, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Ингушетия, а также у Чукотского автономного округа и Рязанской области.

В настоящее время в нашем регионе продолжается процесс обсуждения и всестороннего анализа мнений жителей территорий по проектам благоустройства в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Например, в мае прошло обсуждение дизайн-проекта благоустройства набережной Оби в Новосибирске.

В пресс-службе губернатора напоминают, что жители могут внести свои предложения через сайты муниципальных образований, где проводится публичное обсуждение проектов муниципальных программ благоустройства. Данные программы с адресным перечнем благоустраиваемых в текущем году дворов и общественных пространств должны быть утверждены до 25 мая.

Напомним, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» утвержден в конце 2016 года и подразумевает реализацию в стране 400 комплексных проектов по благоустройству к 2020 году. Для создания такой системы и реализации первых проектов из федерального бюджета были выделены 20 млрд рублей и более 5,1 млрд рублей дополнительно для развития городской инфраструктуры регионов-доноров (исключая Москву и Санкт-Петербург).

Нашему региону на реализацию проекта выделено более 700 млн рублей (более 470 млн рублей из федерального бюджета и около 258 млн рублей – из областного). Проект коснется муниципальных образований численностью населения свыше 1000 человек.

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