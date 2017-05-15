УФАС России по республике Алтай признало авиакомпанию «Сибирь» нарушившей закон «О защите конкуренции». В частности, было признано, что авиаперевозчик завышал тарифы на билеты из Горно-Алтайска в Москву.

Руководство ОАО «Аэропорт Горно-Алтайск» направило в республиканское УФАС заявление, в котором S7 Airlines обвинялась в установлении монопольно высокой цены на билеты из Горно-Алтайска в Москву в период с января по ноябрь 2016 года. Так, было установлено, что средняя стоимость одного билета была на 24% выше итоговой средней стоимости одного билета на рейсы схожих товарных рынках. Например, средняя стоимость билетов в Москву из Барнаула для пассажиров была дешевле на 30%. Сейчас, судя по сайту авиакомпании, билет из Горно-Алтайска в столицу стоит дороже почти на 45%, чем билет в том же направлении из Барнаула.

Авиаперевозчик получил предписание и, кроме того, было возбуждено административное производство по части 1 статьи 14.31 КоАП РФ, что может повлечь наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 тыс до 20 тыс рублей, а на юридических лиц — от 300 тыс до 1 млн рублей.

Добавим, что авиакомпания с 28 апреля начала полеты из Новосибирска в Горно-Алтайск.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.