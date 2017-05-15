Срок завершения сделки по продаже пакета акций АО «Сибмост» перенесен на середину лета 2017 года. Об этом сообщает ИА «Интерфакс».



На сегодняшний день переговоры еще продолжаются, но пока ориентировочным сроком сделки называется 15 июля. О том, как будут распределены акции, пока не сообщается.

О сделке по продаже контрольного пакета акций АО «Сибмост» консорциуму, в котором ведущую роль играет холдинг АФК «Система», стало известно в феврале 2017 года. Напомним также, что недавно главой «Сибмоста» стал экс-министер транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Титов. С 1993 по 2017 год президентом компании был почетный житель Новосибирска Альберт Кошкин — он остался председателем совета директоров.

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