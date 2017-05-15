Из Новосибирска возобновляются прямые авиарейсы в Грецию

В конце мая греческая авиакомпания Ellinair начнет выполнять прямые рейсы из Новосибирска в Салоники согласно сезонному расписанию, сообщает пресс-служба аэропорта Толмачево.

С 31 мая и затем каждую среду до октября из аэропорта Толмачево в Новосибирске будет отправляться воздушное судно Airbus A319 в Салоники, Греция. Данный рейс будет выполняться рано утром – в 04.05. Обратный же рейс из аэропорта «Македония» (Салоники) назначен на середину дня – в 17.00. Время полета, судя по расписанию, размещенному на сайте греческой авиакомпании, будет длится от 6 до 6,5 часов.

Авиакомпания Ellinair — греческий авиаперевозчик, базирующийся в международном аэропорту «Македония» (город Салоники). Ellinair основана в 2013 году, наряду с туроператором «Музенидис Трэвел» входит в холдинг Mouzenidis Group, охватывающий два десятка компаний сферы туристической индустрии и смежных областей экономики.

«Направление Новосибирск – Салоники будет интересно туристам, отправляющимся на отдых в Грецию. Удобные прямые регулярные рейсы авиакомпании Ellinair позволят туристам не только совершать комфортные перелёты до места отдыха в Салониках, на курортах полуострова Халкидики и Северной Греции, но также не терять первый день отдыха на прилёт в Грецию», — отметили в пресс-службе новосибирского аэропорта.

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