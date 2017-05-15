На сайте государственных закупок 12 мая был размещен конкурс для определения подрядчика по проведению комплексного технического обследования и разработке научно-проектной документации по сохранению памятника архитектуры федерального значения «Здание Новосибирского театра оперы и балета».

Новосибирский театр оперы и балета разместил конкурс, победитель которого должен будет провести комплексное техническое обследование и разработку научно-проектной документации по сохранению памятника архитектуры федерального значения «Здание Новосибирского театра оперы и балета» до 30 ноября 2017 года. Максимальная цена размещенного контракта составляет 38,16 млн рублей. Датой окончания приема заявок заказчик назвал 5 июня этого года.

Как следует из технического задания, подрядчик должен выполнить разработку проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия, к которым и относится здание новосибирского оперного театра.

В частности, в репетиционном зале и служебных помещениях необходимо выполнить замену и ремонт инженерных сетей и оборудования. Кроме того, подрядчику предстоит при проектировании разработать технологию и предусмотреть создание многофункционального зала с учётом допустимых нагрузок на конструктивные несущие элементы каркаса здания при размещении технологического оборудования.

Исполнитель работ также должен предусмотреть создание дополнительного репетиционного балетного зала, медицинского кабинета и необходимого количества гримуборных. В документах закупки говорится, что в здании театра планируется увеличение высоты потолков в арт-фойе второго этажа. В обязанностях подрядчика входит, помимо прочего, разработка документации по реставрации фасадов для восстановления их первоначального облика. Согласно документу, здесь необходимо предусмотреть замену оконных и дверных блоков с применением древесины ценных пород.

В заявке отмечается, что работы не должны мешать основной деятельности театра.

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