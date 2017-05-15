Губернатор Омской области Виктор Назаров представил региональному кабинету министров 15 мая Владимира Стрельцова в качестве министра строительства и жилищно-коммунального комплекса.

С 1997 года Владимир Стрельцов работал в администрации Центрального административного округа Омска на различных должностях. В конце 2001 года стал главным специалистом, затем начальником общего отдела в Главном управлении жилищно-коммунального комплекса региональной администрации. Последние 9 лет 48-летний Владимир Стрельцов работал в должности главы администрации Ленинского административного округа Омска. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Прежний министр Александр Бирюков написал 3 мая заявление об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Чиновник курировал отрасль в течение года.

В начале мая прошение об отставке подал и региональный министр культуры Виктор Лапухин. Исполнять его обязанности с 3 мая стал его первый заместитель Иван Шеин.

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