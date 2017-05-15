За сокрытие доходов в Кузбассе лишены полномочий четыре депутата

По требованию прокурора были досрочно прекращены полномочия четырех депутатов Промышленновского района Кемеровской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Причиной прекращения полномочий законодателей Промышленновского муниципального района в Кузбассе стало сокрытие сведений о доходах и имуществе за 2015 год. В частности, депутаты не предоставили в установленный законом срок (до 30 апреля) сведения о доходах, имуществе и обязательствах своих супруг за 2015 год. В прокуратуре добавили, что требования устранить нарушения депутатами исполнены не были. После этого прокурор обратился в районный суд, чтобы досрочно прекратить полномочия депутатов. Требования прокурора были удовлетворены судом, однако решение ответчики пытались обжаловать.

«Решения суда были обжалованы ответчиками, однако Кемеровский областной суд оставил жалобы без удовлетворения, решения суда – без изменения. Они вступили в законную силу и направлены для исполнения», — пояснила пресс-служба ведомства.

По информации «Интерфакса», все депутаты были избраны от партии «Единая Россия».

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