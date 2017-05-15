Андрей Шимкив считает, что необходимо изменить систему теплоснабжения на селе

Ранее «КС» уже писал, что на заседании президиума совета муниципальных образований Новосибирской области был рассмотрен вопрос возмещения убытков предприятиям ЖКХ и подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов. В рамках встречи председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив высказал свою точку зрения по поводу того, как стоит изменить систему теплоснабжения на селе в будущем.

Напомним, что в числе проблем, озвученных на заседании: необходимость компенсации задолженности перед поставщиками угля и недостаточная энергоэффективность котельных. Как заявил на встрече вице-губернатор Владимир Знатков, выделение дополнительных средств из бюджета — это не лучшая мера и требуется модернизация предприятий ЖКХ.

В целом на подготовку к отопительному периоду 2017-2018 года из средств местных бюджетов и предприятий ЖКХ предполагается выделить почти 2,3 млрд руб., а также еще 130 млн руб. на формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов. На эти средства необходимо подготовить 15 730 жилых домов; 1 234 котельные, 4 тыс км тепловых и 10 тыс км водопроводных сетей, а также заменить и капитально отремонтировать 106 котлов, 99 км тепловых и 119 км водопроводных сетей.

Высказывая свою точку зрения в рамках заседания, председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив заявил, что муниципальным образованиям Новосибирской области необходимо выполнить все долговые обязательства и тем самым обеспечить бесперебойную подготовку к следующему отопительному сезону. «В будущем механизм системы теплоснабжения на селе необходимо менять. Посмотрите сегодня любой населенный пункт: новая модульная котельная максимум что отапливает, так это здания сельсовета, школы и детсада. А каждое сельхозпредприятие, как правило, имеет свой котёл, отапливающий большие гаражи и конторы. И вот мы должны подумать, как сделать так, чтобы сельхозпредприятия подключались к нашим новым модульным котельным, которые мы специально построили на селе. Это позволит загрузить их на полную мощность, снизить перерасход топлива и, тем самым, уменьшить издержки. Думаю, стоит и с населением поработать, чтобы подключали жилые дома к котельной и имели центральное отопление» — сказал он.

Итогом рассмотрения вопроса стало то, что губернатор Владимир Городецкий потребовал от глав районов в кратчайшие сроки урегулировать ситуацию с поставщиками ресурсов и детально проанализировать результаты внедрения и причины игнорирования рекомендаций экспертов на районных предприятиях ЖКХ. По словам главы региона, подобные вопросы требуют системного подхода, усиление взаимодействия с муниципальными образованиями.

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