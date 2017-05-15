Кассация АО «Сибмост» на решение Седьмого апелляционного арбитражного суда будет рассмотрена в июне

Кассационную жалобу АО «Сибмост» принял к рассмотрению Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в Тюмени, говорится в материалах суда.

Жалоба на решение Седьмого апелляционного арбитражного суда в Томске поступила в суд еще 24 апреля. Напомним, решение Арбитражного суда Новосибирской области от 17 ноября 2016 года, которое касалось взыскания с мэрии Новосибирска 2,5 млрд рублей в пользу АО «Сибмост», было отменено. Убытки, как заявляют в компании, были понесены при строительстве Бугринского моста из-за несвоевременного расселения домов, находившихся в зоне застройки.

В определении суда говорится, что заседание арбитражного суда кассационной инстанции назначено на 15 июня 2017 года.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.