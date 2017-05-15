Проект концепции стратегии развития Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка представил его новый глава Владимир Никонов на заседании рабочей группы 10 мая в правительстве НСО. Участники обсуждения приняли решение взять предложенную концепцию за основу. Доработать документ губернатор НСО Владимир Городецкий поручил до конца мая.

На основе документа уже в июне планируется разработать проект создания стратегии развития Академпарка до 2025 года. Площадкой для обсуждения проекта, по словам главы региона, может стать «Технопром».

Отправной точкой для дискуссии послужило выступление генерального директора АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» Владимира Никонова. Он начал свое выступление с подведения итогов реализации первого этапа проекта, отметив при этом, что документ стал продуктом множества прошедших дискуссий. Целевыми ориентирами деятельности управляющей команды стало, по словам спикера, создание в НСО качественной среды для научно-технической деятельности, коммерциализации результатов научных исследований, запуска инновационных производств, а также формирование комфортных условий для жизни и творческой самореализации граждан. Оценив работу, как системную, а результаты как ощутимые, Владимир Никонов подытожил, что на базе масштабного имущественного комплекса, созданного на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП), сформировалась активная экосистема. «Она стимулирует научное и предпринимательское сообщество к инновационной деятельности, создает условия для этого, — подытожил Владимир Никонов. — Ядром экосистемы является региональный институт развития в форме АО «Технопарк Новосибирского Академгородка».

Рабочая группа определила вызовы, стоящие перед проектом на следующем этапе. Они естественным образом вытекают из масштабных задач, которые решает страна и область сегодня: импортозамещение и расширение несырьевого экспорта, создание собственной технологической базы, способной обеспечить повышение производительности во всех секторах российской экономики, а также борьба за лидирующие позиции в направлениях мирового технологического прогресса. По понятным причинам эти стратегические задачи требуют существенного повышения роли технопарка в наращивании масштабов экономики региона. В числе прочих требований к технопарку как к региональному институту развития Владимир Никонов назвал выход на самоокупаемость.

Целью следующего этапа проекта является присвоение технопарку Академгородка статуса федерального института развития. Для этого необходимо решение целого комплекса задач. Они распределены в документе на 8 категорий: речь и о развитии сервисной деятельности, и акселерационных программах, и расширении технологических возможностей технопарка, имущественного комплекса, а также расширении сотрудничества с федеральными и региональными институтами развития, углублении межрегиональных и международных связей, взаимодействии с вузами и усилении роли технопарка в развитии одаренных детей и молодежи. В первой группе задач Владимир Никонов особо выделил становление фандрайзинга. По его словам, привлечение средств извне (меры господдержки, венчурные инвестиции и пр.) на протяжении всего роста компании на сегодня практически отсутствует. Также спикер остановился на задаче расширения технологического аутсорсинга. «Вряд ли целесообразно тратить средства на приобретение сложного оборудования, когда достаточно большое количество возможностей есть как в научных организациях, так и на производственных предприятиях Новосибирска», — отметил гендиректор Академпарка.

Говоря о развитии имущественного комплекса, Владимир Никонов поставил задачу по расширению границ и выделению дополнительных территориальных ресурсов. «Мы обращаем внимание на то, что территория, на которой сформировалась экосистема технопарка, стала интересна с точки зрения инвестиций», — сообщил Владимир Никонов. Он также отметил, что территориальное развитие технопарка органично вписывается в комплексный проект Наукополиса и может быть учтено при его планировании и реализации.

Говорить о плодотворном сотрудничестве с институтами развития различного уровня, по словам Владимира Никонова, пока рано. Поэтому актуальность такой задачи бесспорна. Академпарк должен стремиться стать активным участником международной инновационной сети. Новосибирский технопарк имеет широкую известность в России. Но не хватает присутствия в международной сети.

Взаимодействие с вузами важно тем, что без хорошо подготовленных кадров технопарк не будет иметь соответствующих темпов развития, считает Владимир Никонов. Технопарк имеет определенные возможности и для работы с детьми. Например, восстановлена практика проведения турнира юных физиков, который поначалу на общественных началах организовывала одна из компаний технопарка. Задачу выявления и развития одаренных детей в некоторой степени решает также детский технопарк.

Кроме того, в проекте концепции были заявлены основные принципы резидентной политики. Важнейшим принципом создания технопарка, по словам спикера, является следование заявленным потребностям инновационного бизнеса. Во многом он предопределил и архитектуру, и оснащение, и целевое назначение. Действенным является также принцип ориентации на создание широкой предпринимательской базы. «Технопарк не замыкался только на существующем имущественном комплексе, а создал условия для появления на своей территории активно действующих предпринимательских структур», — отметил гендиректор Академпарка. Принципы тесного взаимодействия с научными и образовательными организациями и интегрированности в федеральную и мировую инновационную систему Владимир Никонов причислил к менее успешно реализованным.

Отдельного внимания заслуживает и вопрос совершенствования системы управления. «На акционерное общество нельзя возложить многие функции, от которых зависит успешность развития технопарка. В управление должны быть вовлечены и научные организации, и правительство, и заксобрание, и инновационное сообщество, — считает Владимир Никонов. — Речь идет о координирующем органе, который бы с определенной периодичностью рассматривал основные направления развития технопарка». Фонд «Технопарк Академгородка» был первым, кто определял основное содержание деятельности, вырабатывал основные решения. Позже по его поручению работала акционерная компания. Владимир Никонов считает целесообразным пересмотреть функционал фонда. Он может выступать рабочим координирующим органом в промежутках между заседаниями основного органа. Кроме того, предлагается расширить возможности резидентов технопарка влиять на ключевые решения. Уставом общества должно быть закреплено представительство компаний-резидентов (не менее 20%) в наблюдательном совете АО «Технопарк Новосибирского Академгородка». С этой инициативой ранее выступали сами резиденты.

Директор Института систем информатики им. Ершова СО РАН Александр Марчук в своем выступлении тоже обратил внимание на проблему управления. Профессор предлагает создать дополнительные структуры, которые обеспечат и финансовые потоки, и потоки идей. Задачу выйти на самоокупаемость спикер поставил под сомнение. Созданием инвестиционной площадки, считает Александр Марчук, должен заниматься губернатор, но технопарк может выступать «мотором» этого процесса. «При Коптюге была поставлена задача больший процент налогов, которые платятся в областной бюджет, возвращать на территорию Академгородка. Задача не была решена», — напомнил Александр Марчук. В ходе выступления профессор также призвал создавать амбициозные проекты. Местные кадры переманивают в Москву интересными, перспективными задачами, на которых можно вырасти, считает спикер.

В свою очередь директор ООО «Медико-биологический союз» Михаил Лосев предложил создавать в технопарке проектное управление, но не строительства, а так называемой мягкой инфраструктуры (институты, которые необходимы для поддержания стандартов жизни в экономике, здравоохранении, культуре и социальной сфере — «КС»). Чем выше будет качество проектной группы, считает спикер, тем выше будет качество проектов и уровень их амбиций. Реализовать это можно в формате ГЧП или консолидации с профессиональными сообществами. При этом проектное управление может опираться на господдержку или кооперацию с частным бизнесом. Михаил Лосев остановился также на проблеме местонахождения центра прибыли предприятий, создающих рабочие места с высокой добавленной стоимостью: «С производственными структурами все понятно. Есть проблема с IT-бизнесом. Налоги, зарплаты платятся, а центр прибыли резидентов находится в другом месте». Помимо этого, спикер обратил внимание на резидентную политику. Желание резидентов участвовать в управлении технопарком Михаил Лосев назвал естественным, отметив при этом, что у них должна быть обратная ответственность. Спикер предлагает составить с резидентами соглашение, в котором будет фигурировать требование о сохранении профильности инфраструктуры, созданной за счет средств господдержки, при смене собственника.

Вопрос управления не обошел вниманием и ректор НГУ Михаил Федорук. «Если мы не выстроим эффективную систему управления, не обеспечим взаимодействие различных субъектов, прежде всего на территории новосибирского Академгородка, с вузами города, с другими субъектами, то дело будет двигаться менее эффективно, чем этого бы хотелось», — подчеркнул спикер. В ходе своего выступления Михаил Федорук представил также принципы взаимодействия НГУ и Академпарка в области образовательного процесса, научной и инновационной деятельности, а также в работе с детьми.

О критерии эффективности бюджетных вложений рассказал заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Заксобрания НСО Валентин Сичкарев. Он напомнил, что на создание технопарка было потрачено 7,5 млрд рублей государственных средств. Идея была в коммерциализации научных разработок. Чиновник предложил создать структуру, выполняющую функцию сепаратора коммерческих идей. «Услуги по размещению на площадях технопарка, предоставлению доступа к высокотехнологичному оборудованию, аренде переговорных залов нужно оказывать только тем, кто может реализовать максимальную отдачу в областной и федеральный бюджет. Помочь всем невозможно, как бы цинично это ни звучало», — признал Валентин Сичкарев. Эффективность проекта должна быть доказана не на бумаге. Кроме этого, чиновник поддержал идею создания производственно-технологического парка. Фирмы, достигшие прогресса в своих идеях, хотят вложить собственные средства пусть даже в небольшие производственные мощности, считает спикер. Поиск земельного участка, организационная и консультационная помощь — это государственная задача. Но вложить деньги должен частный инвестор. «Есть смысл нарезать выделенный участок в промышленно-логистическом парке и предлагать инноваторам, которые вышли на промышленную стадию. Тогда мы дадим возможность капитализировать бизнес», — резюмировал Валентин Сичкарев.

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