Прокуратура Новосибирской области опубликовала на своем сайте сведения о доходах за 2016 год руководства ведомства. Самый богатый прокурор за прошедший год заработал больше 3,4 млн рублей.

Прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев в 2016 году, как сообщается в опубликованных на сайте прокуратуры сведениях, заработал 3,1 млн рублей, а его супруга – 576,58 тыс рублей. В собственности прокурора автомобиль Тoyota Highlander и 8 соток земли. В декларации также указано безвозмездное пользование квартирой площадью 125 кв м и возмездное пользование еще одной квартирой площадью 105,4 кв м.

Кроме прокурора области, больше 3 млн рублей задекларировали прокуроры Калининского и Ленинского районов Новосибирска. Прокурор Ленинского района Андрей Орлов отчитался о доходе в 3,3 млн рублей, а прокурор Калининского района Алексей Чуньков – в 3,2 млн рублей.

Больше остальных заработал Александр Рябых — новосибирский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Доход Рябых за 2016 год составил 3,4 млн рублей. В его собственности автомобиль Honda CR-V и две квартиры в общей долевой собственности площадью 65,2 кв м и 23,7 кв м. Супруга Рябых за год заработала 1,8 млн рублей.

Заместители Владимира Фалилеева задекларировали доходы в размере от 2,6 млн рублей до 2,7 млн.

Меньше миллиона заработал только прокурор Кыштовского района Евгений Пирожков, у которого указан доход в 981 тыс рублей.

Об отчете по доходам за 2016 год полномочного представителя президента РФ в Сибирском Федеральном округе можно прочитать здесь. О декларациях депутатов Госдумы от Новосибирской области — по ссылке. О доходах новосибирских сенаторов — по ссылке. О заработках депутатов заксобрания Новосибирской области — по ссылке. О доходах мэра Новосибирска и сотрудников городской администрации — по ссылке. О декларациях глав администраций районов Новосибирска — здесь.

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