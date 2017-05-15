Burger King предложил превратить купол НОВАТа в огромный воппер

Сеть быстрого питания Burger King предложила Новосибирскому театру оперы и балета 5 млн рублей за рекламу на здании театра. По замыслу компании, театр издалека будет похож на воппер – основной бургер сети, сообщает пресс-служба Burger King.

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King предложила генеральному директору Новосибирского театра оперы и балета Владимиру Кехману разместить рекламу на куполе театра. Компания предлагает превратить купол в огромный воппер за спонсорскую помощь в размере 5 млн рублей. В сообщении Burger King отмечается, что воппер – самый популярный бургер сети, который готовится с 1954 года.

«Burger King имеет большие планы развития сети в Новосибирске и намерен стать по-настоящему народным брендом для сибиряков. В данной рекламе мы хотим показать воппер — наш бургер, известный во всем мире. Вместе мы станем Вопперным театром», – отмечает в своем обращении к Владимиру Кехману генеральный директор «Бургер Кинг Россия» Дмитрий Медовый.

Напомним, что первый ресторан Burger King начал работу в Новосибирске четыре года назад. Сейчас в городе работает 9 ресторанов сети и уже в июне, по информации компании, откроется 10-я точка.

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