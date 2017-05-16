Как стало известно «КС», компания Audi определилась с тем, кто станет ее новым официальным дилером в Новосибирске после ухода с рынка «МАКС Моторс». Речь идет о московской ГК «Автомир», которая официально представляет в Новосибирске бренды Volkswagen, Skoda, Hyundai, Suzuki, Renault, Toyota. Для московской компании это стало прецедентом — несмотря на огромный портфель брендов и обширную географию присутствия, она всегда представляла только массовые бренды.

О том, что именно «Автомир» по итогам тендера станет официальным дилером Audi в Новосибирске, подтвердили участники рынка и дистрибьютор марки в России. Коммерческий директор ГК «Автомир» Виталий Грошенков принимал участие в прошедшей в мае в Монако дилерской конференции Audi от имени «АЦ Новосибирск» («Ауди Центр Новосибирск»), о чем свидетельствует информация в его профиле в Facebook. Протокол о намерениях с компанией пока не подписан.

По информации источников «КС», временный салон Audi в Новосибирске будет запущен «Автомиром» на действующей площадке на проспекте Энергетиков. Предполагается, что шоу-рум Audi будет располагаться по соседству с салоном «родственного» по концерну Volkswagen бренду Skoda. Информация о сроках начала продаж и сервисного облуживания автомобилей Audi в Новосибирске пока не сообщается. По данным источников «КС», о строительстве полнофункционального салона формата «Терминал» пока речь не идет.

Напомним, что «Ауди Россия» уже в третий раз меняет партнера в Новосибирске. Последним дилером марки являлся «МАКС Моторс». В 2016 году финансовые проблемы «МАКС Моторс» привели к задержке выдачи автомобилей клиентам, дистрибьютор принял решение изъять у дилера парк неоплаченных автомобилей, а позже расторг и сам дилерский договор. В результате вплоть до настоящего момента официальный дилер марки отсутствовал.

Примечательно, что для «Автомира» получение дилерства Audi станет прецедентом. Несмотря на то, что группа компаний входит в ТОП-3 самых крупных авторитейлеров России, она всегда пополняла портфель только массовыми брендами. В связи с этим, дилерство Audi в Новосибирске можно считать вызовом для всей федеральной структуры «Автомир». По мнению экспертов, с одной стороны, это можно рассматривать как диверсификацию бизнеса группы компаний, что является плюсом, с другой стороны, как потерю фокусировки, то есть минусом.

О том, кто еще участвовав в тендере, и почему Audi в третий раз меняет партнера в Новосибирске, читайте в материале по ссылке.

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