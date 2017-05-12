Мэрия Новосибирска опубликовала сведения о доходах за 2016 год двоих заместителей главы города. Данияр Сафиуллин заработал за год больше остальных вице-мэров Новосибирска, если не считать первого заместителя Анатолия Локтя Бориса Буреева. Декларации последнего пока в открытом доступе нет.

Вице-мэр, курирующий хозяйственные вопросы управления городом, Данияр

Сафиуллин отчитался о заработке в 3 013 699 рублей. Напомним, что в прошлом году он декларировал 1 952 333 рублей. Как и в прошлом году у него, есть две квартиры, одна в совместной, другая в индивидуальной собственности. Также сейчас в декларации указан садовый дом 65 квадратных метров, который отсутствовал в документах за 2015 год. У супруги в отчете за 2015-й не было никакой собственности, сейчас у нее в индивидуальной собственности есть квартира (110,9 метров) и жилой дом (309,5 метров).

Заместитель мэра, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев в отчете за 2016 год указал заработок в 2 031 146 рублей. На двоих с женой у них в долевой собственности три квартиры — 50,7, 61 и 96,7 метров. Декларация ничем не отличается от прошлогодней, за исключением уровня годового дохода. За 2015 год он составил 2 001 141 рубль.

Об отчете по доходам за 2016 год полномочного представителя президента РФ в Сибирском Федеральном округе можно прочитать здесь. О декларациях депутатов Госдумы от Новосибирской области — по ссылке. О доходах новосибирских сенаторов — по ссылке. О заработках депутатов заксобрания Новосибирской области — по ссылке. О доходах мэра Новосибирска и сотрудников городской администрации — по ссылке. О декларациях глав администраций районов Новосибирска — здесь.

Таким образом, Данияр Сафиуллин заработал за год больше остальных вице-мэров Новосибирска, если не считать первого вице-мэра Бориса Буреева, координирующего экономический блок городской администрации. Его декларации в открытом доступе по-прежнему нет. Ранее «КС» сообщал о декларациях мэра Новосибирска и сотрудников городской администрации за прошлый год. Тогда были доступны сведения о доходах только трех из шести заместителей Анатолия Локтя.

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