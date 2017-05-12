Мэрия Новосибирска совместно с ГИБДД приняла решение о введении с 1 июня запрета остановки транспортных средств по четной стороне ул. Станционной на участке от Бетонного переезда до ул. 2-й Станционной, сообщает пресс-служба аэропорта Толмачево.

Напомним, что в марте генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич обратился к начальнику Управления ГИБДД по Новосибирской области Сергею Штельмаху с просьбой рассмотреть возможность ограничений на остановку и парковку транспорта на данном участке улицы Станционной.

Как отмечалось в обращении Янкилевича, «пассажиры могут опаздывать на рейсы, поскольку на этом участке в часы пик скорость транспортного потока существенно снижается из-за припаркованных в правом ряду грузовиков».

Улица Станционная является основной магистралью, обеспечивающей сообщение с аэропортом разных транспортных узлов города, включая железнодорожный вокзал «Новосибирск-Главный». В часы пик движение по ней затруднено практически ежедневно.

«Мы благодарны мэрии Новосибирска и Управлению ГИБДД Новосибирской области за понимание важности вопроса пропускной способности одной из главных городских магистралей. Совместно мы продолжим работать над ликвидацией «узких мест», осложняющих пассажирам и грузоотправителям пути к Толмачево», — заключил Евгений Янкилевич.

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