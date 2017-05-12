На конференции судей НСО 12 мая были рассмотрены вопросы деятельности судейского сообщества региона. В работе конференции в числе других представителей органов власти всех уровней принял участие первый заместитель губернатора Юрий Петухов.

Участниками также стали представители судейского сообщества, юридической общественности и ветераны судебной системы, сообщают в пресс-службе губернатора. На конференции подвели итоги работы Совета судей и работы квалификационной коллегии судей НСО за отчетный период 2013-2017 годов, а также экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи.

Кроме этого, Юрий Петухов вручил медали «80 лет НСО» выдающимся представителям из числа действующих и пребывающих в почетной отставке судей.

Первый замглавы региона отметил, что на областные органы исполнительной власти возложено организационное, материально-техническое, кадровое, правовое и информационное обеспечение деятельности мировых судей. По его словам, ведется планомерная работа по созданию необходимых условий для работы судей, в частности, выделение и ремонт соответствующих помещений, оснащение их мебелью, средствами связи и т.д. Правительство НСО не собирается прекращать взаимодействие с судейским сообществом.

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