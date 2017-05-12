Инвестиционный проект по строительству птицекомплекса в Колыванском районе частично реализуют на средства господдержки. Предоставление этой меры одобрено правительством НСО на заседании 10 мая.

Уже в мае планируется начать строительство вертикально-интегрированного птицекомплекса по промышленному производству и переработке мяса индейки. Первая продукция должна быть выпущена в следующем году, а к 2020 году запланирован выход производства на полную проектную мощность.

Инвестиционный проект предусматривает переработку 15 тыс. тонн мяса в год с выделением первой очереди 7,5 тыс. тонн в Колыванском районе НСО. Запланировано производство продукции из мяса индейки и продукции глубокой переработки (копченая грудка, пастрома, сосиски, колбасы и др.). Общая стоимость проекта составляет 3 млрд рублей, объем государственной поддержки на период с 2019 по 2025 год составит почти 282 млн рублей.

Пресс-служба губернатора также сообщает, что господдержку получат и другие региональные инвестпроекты в аграрно-промышленной и жилищно-коммунальной сферах. В их числе проект «Интенсификация и расширение производства мяса цыплят-бройлеров в ЗАО «Коченевская птицефабрика» Коченевского и Искитимского районов НСО». Он направлен на увеличение объемов производства инкубационного яйца и продуктов из мяса птицы. Общий объем инвестиций в данный проект составляет 228 млн рублей, объем господдержки на период 2017-2020 годов – 48 млн рублей.

Задачи еще одного инвестпроекта – ликвидация четырех неэффективных котельных, строительство газовых модульных котельных, реконструкция и строительство сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения протяженностью 8,8 км, а также приведение параметров эксплуатации к -энерго и экономически эффективным показателям. Проект планируется реализовать на территории р.п. Маслянино. Объем инвестиций в проект – 228 млн рублей, запрашиваемый объём господдержки – 38 млн рублей в качестве льгот по налогу на имущество.

Губернатор НСО Владимир Городецкий отметил высокую социальную значимость инвестиционных проектов. Также глава региона подчеркнул, что в области осуществляется постоянный контроль за обоснованностью эффективности всех проектов, получивших поддержку из областного бюджета.

Напомним, «КС» писал о выявленных в мае нарушениях в НСО по результатам аудита эффективности использования средств господдержки.

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