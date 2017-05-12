Минстрой Омской области подключил общественность к контролю за ремонтом дорог

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области сообщает о запуске проекта общественного мониторинга ремонта дорог. Все желающие омичи могут сообщать о некачественно выполненных работах через сайт минстроя.



Возможность направлять электронные сообщения о разрушениях на участках дорог, отремонтированных в 2015-2016 годах и находящихся на гарантийном обслуживании, появилась у жителей Омска 11 мая. В рамках этого же проекта принимаются обращения о нарушениях при ремонте дорог в 2017 году.

Полученная от граждан информация будет доводиться до подрядных организаций, чтобы затем можно было устранить недостатки в рамках гарантийных обязательств.

«Обратная связь с гражданами позволит усилить контроль за качеством ремонта, оперативно устранять выявленные дефекты, а также учитывать мнение каждого омича», — комментирует начальник управления дорожного комплекса Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Дмитрий Христолюбов.

Напомним, что 5 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев постановил завершить ремонт дорог в Омской области к 30 сентября, а также исправить дефекты дорожных объектов в рамках гарантийных обязательств.

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