Платные услуги НСО подорожали на 1,2%, продовольственные товары подешевели на 0,5%, цены на непродовольственные товары в апреле не изменились по сравнению с мартом 2017 года.

По информации Новосибирскстата, индексы цен рассчитаны по результатам ежемесячного наблюдения за уровнем потребительских цен на 506 наименований товаров и услуг.

В группе продовольственных товаров наиболее заметно подорожали овощи и фрукты. За апрель в цене выросли репчатый лук (на 19,8%), белокочанная капуста, морковь, свекла, а также лимоны и груши. Снижение цен отмечено на хлопья из злаков (на 7%), чеснок, зефир, пастилу.

Среди непродовольственных товаров произошло повышение цен на женские туфли (на 6,9%), кроссовки, велосипеды для дошкольников, а также на нитроглицерин. Напротив, подешевели валидол, корвалол, зубная паста, мониторы, кирпичи.

Из услуг, оказываемых населению, больше всего в цене выросла аренда банковского сейфа – на 64,3% за месяц. Также в апреле было отмечено повышение цен на звонки по местной сотовой связи, проезд в купе, лечебный массаж, первичный прием у врача. Дешевле стала поездка в Тайланд и услуга шиномонтажа.

С начала 2017 года сводный индекс потребительских цен по НСО по сравнению с декабрем прошлого года составил 101,4%, отмечают в Новосибирскстате. Цены на продовольственные товары увеличились на 1,8%, непродовольственные – на 0,6%, платные услуги населению – на 2,5%.

Ранее «КС» писал, что в НСО за первый квартал этого года снизилось производство продуктов питания.

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