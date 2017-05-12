Корпоративное обучение – дань моде или реальная необходимость?

Современная экономическая обстановка в стране диктует свои условия. Компании вынуждены оптимизировать все свои затраты, в том числе и на персонал. Кто-то выходит из ситуации, сокращая количество рабочих мест, кто-то урезая заработную плату. Сложнее обстоит ситуация с обучением персонала. Попадает ли под сокращение эта статья расходов, или же компании, напротив, готовы тратить больше, понимая важность обучения в условиях кризиса? В поисках ответа «КС» обратился к представителям HR-сферы компаний, работающих в Сибири.

Корпоративное обучение затрагивает несколько категорий сотрудников. Прежде всего, оно касается заинтересованных соискателей в работе. Потенциальный сотрудник, даже имея большой опыт за плечами, должен знакомиться со спецификой работы в компании. В некоторых предприятиях решение о приеме в штат как раз и основывается на результатах пройденного обучения.

Но представим ситуацию, когда человек уже трудоустроен в ту или иную организацию. Насколько необходимо и насколько возможно развивать его компетенции в условиях экономического кризиса?

Повышение квалификации инициирует работодатель

Свою заинтересованность в обучении персонала отметили все опрошенные нами представители сибирских компаний. Именно поэтому соответствующая статья расходов присутствует в бюджете организаций из года в год. По словам директора ООО «Зеленый дом» Екатерины Толкачевой, затраты ее компании на обучение остались примерно на прежнем уровне в сравнении с прошлым годом. Несмотря на то, что в организации не принято проводить корпоративные тренинги, сотрудники регулярно посещают различные внешние семинары, программы.

Другой позиции придерживается руководитель HR-отдела компании Alawar Ольга Плехова. По ее словам, в последние годы компания стала все реже отправлять сотрудников на тренинги. Однако эту форму обучения в их компании успешно заменяет участие в профильных конференциях. В связи с этим затраты на образование также не претерпели существенных изменений. «Не могу сказать, что отказ от тренингов в пользу конференций сократил бюджет. Скорее наоборот», — поясняет Ольга Плехова.

Не произошло кардинальных изменений и в структуре обучения компаний «Эльдорадо» и Coca-Cola HBC Россия. Как рассказала руководитель HR-отдела компании «Эльдорадо» Елена Максимова, тренинги для сотрудников проводятся минимум 2 раза в неделю. Обучение больше всего затрагивает линейный персонал – продавцов и сервисных специалистов. Наиболее востребованными направлениями тренингов спикер называет управление продаж и формирование команды.

Обучение как одну из главных ценностей компании обозначила менеджер по развитию лидерских компетенций Coca-Cola HBC Россия Рада Морозова. Каждый из 10 тыс. сотрудников компании, по словам собеседницы «КС», проходит то или иное обучение. «Отдельное внимание мы уделяем развитию сотрудников на руководящих должностях и их преемников – это порядка трех тыс. человек, для них составляются индивидуальные планы, — делится опытом Рада Морозова. — В этом случае мы развиваем не только профессиональные навыки, но и лидерские компетенции. Это важно для эффективного управления командой и для развития нашего бизнеса».

Нередки случаи, когда бизнесмены пересматривают свое отношение к корпоративному обучению. Некоторые из них приходят к выводу, что профессиональному росту коллектива нужно уделить больше внимания. И на это есть несколько причин. «С одной стороны, задачи бизнеса требуют новых навыков, а с другой – мы видим результаты обучения, и все больше сотрудников сами проявляют заинтересованность в собственном развитии», — отмечает руководитель HR-отдела компании Plesk Татьяна Майер.

Ставка на развитие лидерских навыков

Какие направления обучения наиболее востребованы новосибирскими организациями? Как рассказала Ольга Плехова, в представляемой ей компании сотрудники имеют возможность выбрать наиболее подходящие для них курсы, будь то сценарное мастерство или дополнительный язык программирования. Помимо этого, руководство демонстрирует заинтересованность в личностном росте и развитии подчиненного. В компанию приглашают психологов, на встречах с которыми персонал учится понимать себя и других, выстраивать отношения с окружающим миром. «На мой взгляд, идеально, если сотрудники смогут за год пройти курс по профессиональной подготовке и повысить квалификацию, а также узнать что-то новое для своего личностного развития», — резюмирует эксперт.

В свою очередь, Татьяна Майер выделяет 5 ключевых направлений развития персонала. На первое место эксперт ставит курсы английского языка, назвав их «must-have» международной компании. На второе — профессиональное обучение на конференциях различного уровня. Затем следует развитие навыков коммуникации, ведения переговоров, публичных выступлений, а также умения принимать и доносить критику. Следующее направление — курсы по личной эффективности. Особняком стоят тренинги для начинающих и опытных управленцев (постановка и делегирование задач, работа с мотивацией и т.д.).

Coca-Cola HBC Россия, как было отмечено выше, отдает предпочтение именно последнему направлению. Зачастую сотрудникам, перешедшим на руководящую должность, не хватает соответствующего опыта. «Мы уделяем особое внимание обучению начинающих руководителей. Основная цель наших программ – не только дать знания, но и сформировать у сотрудников практические навыки, необходимые для успешной работы. Поэтому 80% программы обучения – это практические упражнения. Мы следим за тем, чтобы разработанные программы применялись сразу – в течение 3-6 месяцев после вступления в должность. В этом случае руководители смогут показать высокие результаты намного раньше», — рассказывает Рада Морозова. Также компанией разработаны программы ускоренного развития, по которым сотрудники готовятся к переходу уже на следующий управленческий уровень. По словам эксперта, около 90% выпускников этих программ получают повышение в течение года.

Обучение менеджменту, различным аспектам управления представляет наибольшую ценность и в организации Екатерины Толкачевой. Выбор тренингов собеседница «КС» осуществляет по рекомендациям людей, которых лично знает и которым доверяет, а также «исходя из фамилии тренера и понимания, что он компетентен в интересующей теме».

Эффективность методов обучения проверяется временем

Достичь необходимых результатов можно, используя разные способы и инструменты. «КС» попросил представителей бизнеса перечислить, какие формы корпоративного развития представляют для них наибольшую ценность. По замечанию Ольги Плеховой, внимания заслуживает формат внутреннего обучения, в рамках которого тренерами выступают сами сотрудники. «Такое обучение для нас оказалось более эффективным: во-первых, все темы «заточены» под рабочие кейсы. Во-вторых, доверия к «внутреннему эксперту» в разы больше. Это частая проблема, когда тренера расценивают только как знатока теории, а в практике не видели его достижений. В-третьих, происходит обмен опытом, больше вовлечения в рабочие процессы компании. Все эти мероприятия финансово менее затратны (учитывается только время подготовки спикеров), а значит и проводить их можно чаще», — поясняет эксперт. Внешние тренинги коллеги Ольги Плеховой посещают в том случае, когда нужно получить определенные компетенции, которые важны здесь и сейчас.

Татьяна Майер тоже поделилась своим опытом достижения эффективности. По ее словам, для достижения наибольшего результата следует выбирать тренинги, которые проходят «с погружением». Пребывание человека в новом месте в отрыве от текущих задач способствует сосредоточению на себе, считает спикер, а также дает возможность проработать важные для себя вопросы.

Примером такого подхода, по ее словам, является тренинг-марафон «Подъём». В этом году он пройдет на территории Новосибирской области уже в шестой раз. И в шестой раз на него отправится более 10 человек из «Плеска». Как поясняет Татьяна Майер, компании близка философия этого мероприятия. Обучение профессиональных навыков наиболее результативно тогда, когда оно ложится на подготовленную почву. Сложно работать эффективно, если человек испытывает трудности в общении, расстановке приоритетов, планировании. «К «Подъему» мы пристрастились после того, как поняли, что результативность наших сотрудников снижается не из-за отсутствия профессиональных навыков, а из-за недостаточной личной эффективности. Мы отправляем сотрудников на это мероприятие, чтобы они стали полноценными, гармоничными личностями», — комментирует спикер.

«Подъём» среди тренингов выделяет и Екатерина Толкачева. По словам собеседницы «КС», представляемая ей компания принимает участие в этом мероприятии третий год подряд. Мотивируя такой выбор, Екатерина Толкачева назвала удобство в организации мероприятия. Так, на одной площадке в течение пяти дней проходят разноплановые тренинги. «Не все сотрудники могут уделять обучению много времени, а на это мероприятие их легко организовать, — отмечает Екатерина Толкачева. — Также радует, что присутствуют элементы тимбилдинга. Помимо этого меня устраивает соотношение цены и качества». На вопрос о том, когда у участников тренинга проявляются первые изменения в работе, эксперт отвечает, что это зависит от индивидуальных особенностей сотрудника. Кто-то сразу применяет полученные навыки, а кто-то не демонстрирует их вовсе. Это процесс сугубо индивидуальный.

В самом оргкомитете «Подъёма» подтверждают наличие интереса к мероприятию со стороны корпоративного сектора, отмечая, что на него приходится до 50% всех участников. «С каждым годом растет и количество корпоративных участников, и количество представителей от каждой из компаний. Мы связываем это с тем, что сейчас компании подходят к обучению сотрудников индивидуально. Поэтому форматы, которые предусматривают большой выбор тренингов, позволяют каждому сотруднику получить необходимые ему навыки и знания. Также сегодня востребованы психологические тренинги. Компании в сотрудниках видят, прежде всего, личность. Поэтому заинтересованы не только в профессиональном обучении, но и личностном развитии сотрудников», — поясняет организатор «Подъёма» Елена Шестак.

В свою очередь Рада Морозова отмечает, что в представляемой ей компании лучших бизнес-результатов помогает достичь коучинг. За этот инструмент развития персонала Международная Федерация Коучинга (ICF) присудила компании Coca-Cola HBC Россия в 2016 году почетную награду International Prism Award. Однако мало выбрать подходящий и действенный метод развития. Чтобы обучение сотрудников приносило реальную пользу бизнесу, важно использовать системный подход, считает спикер. «Ежегодно в январе и феврале мы проводим форумы по развитию персонала, на которых оцениваем результативность руководителей и их преемников за прошедший год, определяем их сильные стороны и те области, которые требуют улучшения, и на этой основе разрабатываем для каждого индивидуальный план развития», — уточняет эксперт. Программы по развитию подбираются таким образом, чтобы соответствовать потребностям каждого конкретного сотрудника и организации в целом.

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