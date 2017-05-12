Нужен ли в Новосибирске памятник Иосифу Сталину?

Мэрия Новосибирска провела опрос жителей города об их отношении к инициативе установки бюста Иосифа Сталина. А что думаете об этом вы?
Напомним, что инициативная группа жителей Новосибирска собрала деньги и заказала изготовление бюста Иосифа Сталина. Он был впервые продемонстрирован горожанам 9 мая. Сейчас мэрия Новосибирска рассматривает возможность установки памятника на территории мемориально-исторического парка «Патриот», однако это произойдет не раньше 7 ноября этого года. Поэтому общественники ищут частную территорию, на которой временно можно было бы разместить бюст.
При этом представители власти выражают сомнения в том, хотят ли жители Новосибирска, чтобы подобный памятник был установлен в их городе. Так, спикер заксобрания области Андрей Шимкив даже говорил, что этот вопрос необходимо вынести на референдум.
«КС» предлагает своим читателям высказать мнение по этому поводу и принять участие в опросе, или же отразить свою точку зрения в комментариях к материалу или на страницах издания в социальных сетях.