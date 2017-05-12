Помощник Андрея Каличенко, депутата Госдумы от ЕР, на «закрытых» праймериз поборется с двумя беспартийными за право выдвижения от «Единой России» в горсовет Новосибирска.

В праймериз примут участие три человека. Вчера, 11 мая, организационный комитет окончательно утвердил их кандидатуры. Как ранее сообщал «КС», первый претендент на место единоросса Андрея Каличенко в горсовете (теперь он депутат Госдумы) — его помощник, тоже член ЕР Игорь Атякшев. Кроме того, утвержден для участия в предварительном голосовании по этому участку беспартийный директор ООО «Сибстроймонтаж» Александр Иванов. Он также заявился на праймериз ЕР и по довыборам в Новосибирской области. Третий претендент на выдвижение в горсовет от ЕР — бывший коммунист, экс-кандидат от «Яблока», беспартийный юрисконсульт новосибирской городской общественной организации ветеранов «Стяг» Елисей Тамбовцев.

17 и 18 мая ЕР проведет дебаты кандидатов. Предварительное голосование по отбору кандидата от «Единой России» для выдвижения в совет депутатов Новосибирска состоится 25 мая . Предвыборы пройдут по «четвертой» модели, то есть голосовать смогут только делегаты от партийных отделений в Калининском районе. Именно по округу в этом районе состоятся 10 сентября 2017-го дополнительные выборы в совет депутатов Новосибирска.

Напомним, что место в горсовете освободил единоросс, бывший первый заместитель генерального директора строительной компании «Энергомонтаж» Андрей Каличенко. Он также до перехода в Госдуму руководил местным отделением «Единой России» в Калининском районе. На этом посту его сменил директор «Энергомонтажа» и депутат заксобрания Иван Сидоренко.

На довыборах по округу в совет депутатов Новосибирска в сентябре этого года коммунисты, вероятнее всего, выставят заместителя директора компании «СибирьМонтаж Автомат», руководителя районного депутатского центра Дмитрия Коликина.

Ранее «КС» сообщал, что 24 мая пройдут «закрытые» праймериз по отбору претендентов на выдвижение от ЕР в заксобрание Новосибирской области, где также свободен один округ.

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