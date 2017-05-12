I Российско-итальянский семинар «Россия и Италия: искусство инноваций» состоится 16 мая в мэрии Новосибирска. В этом году серия бизнес-семинаров впервые пройдет и в других городах России.

Семинар будет полезным для местных бизнесменов, представителей деловых кругов страны-партнера, а также высших должностных лиц региона, руководителей структур, призванных оказывать содействие экономическому развитию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Участники смогут из первых рук узнать о возможностях и путях взаимодействия в промышленной и финансовой областях, в научно-технической сфере, а также в вопросах построения совместного бизнеса – от проекта до его реализации. В мэрии также добавили, что на обсуждение вынесут наиболее актуальные для региона экономические вопросы, перспективные направления взаимодействия российских и итальянских предпринимателей.

Российско-итальянские бизнес-семинары уже много лет проводятся в крупнейших городах Италии: Милане, Бари, Неаполе, Катании, Риме, Флоренции, Болонии, Тренто, Больцано, Турине, Лугано, Генуе. В 2016 году такой семинар состоялся и в Швейцарии.

Организаторы международного мероприятия – итальянская некоммерческая ассоциация «Познаем Евразию», мэрия Новосибирска, Агентство инвестиционного развития Новосибирской области, итальянская банковская группа «Интеза Санпаоло», российский банк «Интеза».

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