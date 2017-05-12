Городецкий: создание совета по вопросам естественных монополий свидетельствует о зрелости гражданского общества

11 мая в Новосибирске состоялось первое заседание Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий, который будет осуществлять общественный контроль за такими организациями.

«Создание Межотраслевого совета – это, безусловно, новый механизм общественного контроля в Новосибирской области, который призван повысить доверие между обществом, органами власти и естественными монополиями», — цитирует губернатора Владимира Городецкого пресс-служба правительства НСО. По словам главы региона, привлечение депутатов, представителей общественности и экспертного сообщества свидетельствует о зрелости гражданского общества в Новосибирской области.

На заседании было отмечено, что в числе важнейших вопросов, которые предстоит изучить совету — тарифообразование. По мнению Владимира Городецкого, его необходимо будет рассматривать исходя из объективной ситуации в отраслях. А мнения, которые будут озвучены на заседаниях совещательного органа, могут стать основой решения о регулировании тарифов.

В заседании совета приняли участие представители правительства и законодательного собрания Новосибирской области, мэрии Новосибирска, объединений бизнеса, организаций защиты прав потребителей, партий и депутатского корпуса. «Весь состав межотраслевого Совета – это эксперты, каждый из которых имеет глубокое понимание, практику и опыт взаимодействия или решения конфликтных вопросов с естественными монополиями», — сказал на заседании генеральный директор МАРП Юрий Бернадский. О том, кто вошел в состав совета, «КС» писал ранее.

Второе заседание может пройти уже в конце мая.

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