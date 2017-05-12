В Новосибирской области появится региональный «Геофонд»

Помимо городской структуры – МБУ «Геофонд», аналогичное предприятие заработает и в Новосибирской области. Анатолий Локоть обеспокоен, каким же образом эти организации будут взаимодействовать.

Говоря об изменениях в правила землепользования и застройки на территории муниципального образования во время заседания президиума совета муниципальных образований Новосибирской области 11 мая заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства – начальник отдела территориального планирования министерства строительства Новосибирской области Сергей Новокшонов сообщил о создании областного «Геофонда».

Напомним, что подобное предприятие работает в городе и занимается сбором и предоставлением информации о состоянии топографических и тематических карт города, а также результатов инженерно-геодезических исследований для проведения градостроительной деятельности. После избрания мэром Новосибирска Анатолия Локтя в 2014 году в правительстве региона начали активно обсуждать планы по перераспределению полномочий в свою пользу в сфере управления землей в областном центре. Как вариант потерей полномочий могло обернуться подписание «Соглашения об информационном взаимодействии в сфере градостроительной, инвестиционной деятельности, земельно-имущественных отношений» в рамках развития агломерации. Документ подразумевал добровольное согласование любых решений по распоряжению землей с областным уровнем власти. Анатолий Локоть долгое время не подписывал соглашение. Тогда же нависла угроза перевода в областную собственность МБУ «Геофонд». В переписке на тот момент еще с врио заместителя губернатора Сергеем Семкой градоначальник отмечал, что готов к сотрудничеству и участию «Геофонда» в выполнении всех работ в интересах развития агломерации, но подчеркивал целесообразность сохранения предприятия в муниципальной собственности.

Создание областной структуры Сергей Новокшенов мотивировал исполнением федерального законодательства и необходимостью осуществления межведомственного взаимодействия. «Для создания информационного базы «Геофонда» Новосибирской области предлагается организовать единую информационную систему территориального планирования с целью синхронизации систем между собой. Это поможет сформировать и эксплуатировать единую базу данных территориального планирования и городского зонирования для принятия выверенных градостроительных решений», – уточнил замначальника управления архитектуры и градостроительства.

Присутствующий на заседании мэр Новосибирска Анатолий Локоть уточнил: «Этот вопрос я задавал в свое время губернатору Новосибирской области, но мы до конца так и не поняли, областной «Геофонд», который планируется создать, каким образом будет взаимодействовать с городским, который сегодня существует?».

Ответить на вопрос вызвался министр строительства Новосибирской области Сергей Боярский. «Цель создания областного «Геофонда» — собрать все документы, которые планируют сегодня использовать муниципальные образования. На сегодня это совершенно разнородная структура документов. И это не позволяет муниципальным образованиям исполнить свои обязательства в полной мере. Наличие такого органа предписано федеральным законом и его создание будет также обсуждаться в законодательном собрании, – пояснил Сергей Боярский. То есть задачи будут те же, что и у городского предприятия, которое мы создавали в свое время – для унификации строительных требований и обеспечения единого контроля за ведением реестра».

На уточняющий вопрос Анатолия Локтя о взаимодействии с городской организацией Сергей Боярский ответил, что предприятие предполагает «публичный формат деятельности». В качестве примера министр привел вопрос, который будет рассматриваться совместно – размещение «стадиона в пойменном участке» (речь идет о проекте «Парк чемпионов», в рамках которого планируется строительство ледовой арены, – «КС»).

«Задайте задачу своим специалистам, как сейчас объединиться, но, не дублируя друг друга, не в противовес. Это функция государства, не мы придумываем законы. Если система в Новосибирске прилично создана, то она соответственно и работает. Искусство в том, как это вписать в работу всей области», – резюмировал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

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