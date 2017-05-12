Убытки предприятиям ЖКХ Новосибирской области возместят в июне

На заседании президиума совета муниципальных образований Новосибирской области 11 мая первым вопросом участник обсудили перспективы возмещения убытков предприятиям ЖКХ и подготовку к новому отопительному сезону (ОЗП). Власти будут искать резервы в бюджете для возмещения 735 млн руб.



Во время заседания президиума муниципальных образований региона выяснилось, что часть убытков, образовавшихся у предприятий ЖКХ в 2015 году, будут компенсированы. Впрочем, тех средств, которые возвращаются предприятиям коммунального комплекса по итогам предыдущих отопительных сезонов, недостаточно для покрытия текущих расходов. Следовательно, для подготовки к ОЗП 2017/2018 требуется дополнительное финансирование.

Как уточнил министр ЖКХ и энергетики Евгений Ким, к предстоящему осенне-зимнему сезону необходимо подготовить 15730 жилых домов, 1234 котельных, 4 тыс. км тепловых и 10 тыс. км водопроводных сетей. Также необходимо капитально отремонтировать 106 котлов, 109 и 119 км тепловых и водопроводных сетей соответственно. Всего на подготовку к новому сезону запланировано направить 2,8 млрд руб.

Евгений Ким заметил, что на текущий год поставлена задача – сократить перерасход топлива. По его словам, она выполнима без привлечения дополнительных финансовых ресурсов. С этим справились в Доволенском и Тогучинском районах. В отстающих – Карасукский и Баганский районы.

В целом по итогам 2015 года объем дополнительных расходов теплоснабжающих компаний составил 606 млн руб., кроме того 266 млн. руб. пришлось на выпадающие расходы в сфере водоснабжения и водоотведения. «В связи с этим готовится управленческое решение о компенсации расходов предприятиям», – сообщил министр ЖКХ и энергетики. Также положительного экономического эффекта в министерстве ожидают от укрупнения предприятий ЖКХ.

По словам заместителя председателя правительства Новосибирской области — министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталия Голубенко, на очередной сессии заксобрания правительство рассмотрит свои финансовые резервы с целью оказания помощи предприятиям ЖКХ региона: «Перед нами задача – урегулировать кредиторскую задолженность в разумные сроки, завершив эти процедуры в июне месяце, чтобы более убедительно выглядеть на сессии». На данный момент, «финансовый разрыв» при подготовке к отопительному сезону, по словам министра, составляет 735 млн руб.

«Вы получите не просроченную задолженность, а ту сумму, которую вы защитили перед департаментом», – обратился к главам образований министр ЖКХ и энергетики.

«Мы в прошлом году провели аудит состояния теплового хозяйства в районах области. Выпадающие расходы не покрываются существующим уровнем тарифов. Мы знаем эту сумму и гарантируем, что мы вам ее вернем», – подтвердил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

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