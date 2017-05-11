Денис Колов назначен на должность заместителя регионального директора – директора операционного офиса «Территориальный офис Новосибирский» Сибирского филиала Росбанка.



Перед руководителем подразделения поставлена стратегическая задача по укреплению позиций Росбанка в розничном бизнесе. Денис Колов сфокусируется на наращивании объемов бизнеса по ключевым направлениям и увеличении доходности банка в регионе. Он продолжит реализацию стратегии Росбанка, ориентированную на развитие транзакционного бизнеса, а также на усиление взаимодействия с дочерними компаниями группы Societe Generale в России.

В составе территориального офиса «Новосибирский» успешно функционируют восемь дополнительных офисов Росбанка, два из которых расположены в центральной части Левобережья. В феврале 2017 года Росбанк и ДельтаКредит (банки группы Societe Generale) открыли совместный офис в Новосибирске. Отделение предоставляет полный комплекс банковских услуг как физическим, так и юридическим лицам.

Справка:

Денис Колов окончил Новосибирский государственный технический университет по специальностям «Тепловые электрические станции» и «Экономика и управление на предприятии». Свою карьеру в банковском бизнесе он начал в 2006 году в Новосибирском филиале Альфа-банка, отвечал за работу отдела автокредитования, а в дальнейшем за развитие филиальной сети банка в Новосибирской области. До назначения в Новосибирск возглавлял территориальный офис Росбанка в Алтайском крае.

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