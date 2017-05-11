Зона застройки под кинотеатром «Космос» в Новосибирске изменена

Земля под кинотеатром «Космос» на ул. Богдана Хмельницкого в Новосибирске перешла из зоны жилой застройки в зону культурных и спортивных объектов.



Депутат Дмитрий Прибаловец, который активно выступает против застройки ул. Богдана Хмельницкого в Новосибирске сообщил, что зона застройки для старого кинотеатра «Космос» была изменена с «ОД1» на «Р4» (зона культурных и спортивных объектов). При этом изначально генпланом города предполагалось перезонирование территории в зону скоростных магистралей, что должно было повлечь снос кинотеатра.

Решение было принято на публичных слушаниях 10 мая. Вопросом занимались Департамент строительства и архитектуры и Правовой департамент мэрии Новосибирска. Есть вероятность, что теперь власть запустит поиск инвестора для реконструкции «Космоса». Напомним, что недавно был поднят аналогичный вопрос по поводу другого старейшего кинотеатра Новосибирска — ККК им. Маяковского.

Ранее «КС» писал, что участок улицы Богдана Хмельницкого, где расположены ЛДС «Сибирь», бассейн «Нептун» и кинотеатр «Космос» серьезно изменится в ближайшие годы.

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