11 мая в Новосибирск прошел первый закрытый TEDxSalon «Жизнь в городе». Под TEDxSalon подразумевается формат камерных мероприятий, организуемых по лицензии TED. Они проводятся на разные темы несколько раз в год и предназначены для ценителей вдохновляющих идей и интеллектуального общения. В Новосибирске TEDxSalon был проведен впервые.



Независимые конференции TEDx проводятся по всему миру по лицензии TED (Technology, Entertainment, Design). Впервые TEDx была проведена в 1984 году в США и собрала на одной сцене людей из разных профессиональных сфер — учёных, политиков, предпринимателей, художников, музыкантов, инженеров и многих других. В разные годы спикерами TED были Стив Джобс, Билл Гейтс, Стивен Хокинг, Эл Гор, Билл Клинтон, основатель Wikileaks Джулиан Ассанж и основатель Wikipedia Джимми Уэйлс.

11 мая состоялся первый в истории Новосибирска TEDxSalon на тему «Жизнь в городе». По своей сути это мероприятие представляет собой коллективный просмотр и обсуждение видео с мероприятий TED. При этом формат салона позволяет приглашать спикеров, а значит, дискуссия становится ещё более активной. «Те, кто еще не купил билет на TEDx Novosibirsk, могут считать TEDxSalon его тестовой версией. Те, кто уже приобрел билеты, могут считать, что мы заранее погружаем вас в атмосферу TEDx», —пояснила член оргкомитета TEDx Novosibirsk Евгения Елезова.

Участников мероприятия ждали два тематических ролика из коллекции The best of TED, одним из которых стало выступление мэра города Богота (Колумбия) Энрике Пеньялосы, касающееся проблем организации транспорта и пробок в крупном мегаполисе. Участники TEDxSalon, среди которых были как начинающие архитекторы, так и представители общественных организаций, обменялись мнениями относительно увиденного ролика и механизмов решения проблем городской среды. В частности участниками дискуссии была высказана мысль о том, что «город строят не архитекторы, а обычные люди», поэтому важно объединяться и совместными усилиями совершенствовать пространство мегаполиса.

В продолжение темы выступил директор департамента исследований и разработок 2ГИС, спикер TEDxNovosibirsk 2016 Павел Мочалкин. Один из выводов его выступления заключался в том, что с помощью технологий жители городов уже сейчас могут самоорганизовываться, но не для того, чтобы, к примеру, менять власть, а для того, чтобы решать реальные проблемы. Павел Мочалкин рассказал и привел примеры того, как данные и алгоритмы могут помочь в управлении городом. Также спикер подчеркнул, что основная проблема заключается не в отсутствии данных для анализа, а в том, как с этими данными работать.

Также в рамках TEDxSalon была проведена экскурсия по закромам офиса 2ГИС в Новосибирске.

Напомним, что в Новосибирске TEDx проходит с 2011 года. Ее организатором является основатель школы «Человек слова» Светлана Фоминых. В 2017 году конференция станет самой масштабной за всю историю проведения конференции в Сибири. Она пройдет 20 мая 2017 года в Новосибирске в ДКЖ. 15 спикеров из самых разных сфер обсудят с аудиторией в 1000 человек перспективы человечества на ближайшие 10-50 лет. Речь пойдет о том, что ждёт человека в будущем, как изменится город, бизнес, образование, медицина, семья, стоит ли опасаться негативного эффекта от новых технологий?

Искусственный интеллект, цифровое рабство, бизнес будущего и генномодифицированные люди — организаторы TEDx в Новосибирске обещают не только рассказать, но и показать, что ожидает человечество в ближайшее десятилетие.

