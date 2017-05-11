ГК «Командор» расширит присутствие в Иркутской области

До конца 2017 года в городе Ангарске Иркутской области откроются два супермаркета красноярской продуктовой сети «Командор». По данным компании, на текущий момент торговый холдинг «Командор» насчитывает 178 магазинов в 33 городах Красноярского края, Иркутской области и Республике Хакасия.

Компания Knight Frank PM подписала долгосрочные арендные контракты с сетью «Командор» — одним из крупных продуктовых операторов сибирского региона. Два супермаркета сети площадью 3 200 кв. метров откроются в конце мая в торгово-развлекательном центре «Фестиваль» и в III квартале 2017 года в торговом центре «Вельвет».

Объекты расположены в городе Ангарске Иркутской области, Knight Frank PM также занимается управлением обоими торговыми центрами.

Торговая сеть «Командор», по информации головного офиса компании, на данный момент насчитывает 178 магазинов в 33 городах России. В структуру группы компаний входят супермаркеты «Командор», гипермаркеты «Аллея» и дискаунтеры «Хороший». Совокупная торговая площадь составляет более 250 тыс. кв. метров. По информации ЕГРЮЛ, у ООО «Командор-Холдинг» восемь учредителей, наибольшая доля у Сергея Неделина (32%) и Аллы Южанниковой (16%).

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