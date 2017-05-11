В конце апреля в парк воздушных судов S7 в аэропорту Толмачево поступил первый лайнер Embraer 170-LR. В общей сложности, по словам генерального директора холдинга S7 Group Антона Еремина, по договору лизинга с GE Capital Aviation Services до конца года авиакомпания получит еще 16 таких самолетов, из них семь – будут базироваться в новосибирском аэропорту Толмачево.

«В этом году мы значительно расширяем сеть региональных маршрутов из Новосибирска. И эти возможности у S7 появились, в том числе, благодаря новому типу воздушного судна Embraer 170-LR. Вместимость самолета – 78 кресел, это оптимальное воздушное судно для рынка региональных перевозок», – отметил генеральный директор холдинга S7 Group Антон Еремин.

До конца 2017 года по договору аренды с лизинговой компанией GE Capital Aviation Services (GECAS) в парк воздушных судов S7 поступят еще 16 самолетов Embraer 170-LR, из них семь лайнеров будут базироваться в новосибирском аэропорту Толмачево.

Первый лайнер поставлен в обновленной ливрее S7 Airlines, разработанной британским агентством Landor. Предполагается, что новые машины будут выполнять рейсы в Тюмень, Ноябрьск, Горно-Алтайск, Абакан, Омск, Нижневартовск, Новый Уренгой и другие города.

Как подчеркнул генеральный директор ОАО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич, «региональные перевозки – тяжелый бизнес, однако мы надеемся, что совместными усилиями мы сможем вывести их на принципиально новый качественный уровень с понятными и доступными тарифами».

По итогам 2016 года пассажиропоток аэропорта Толмачево составил 4,09 млн человек (+10,6%), авиакомпании S7 – 13,15 млн человек (+23,7%).