192,5 тысячи заявлений о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на объекты недвижимости подано за 4 месяца 2017 года в управление Росреестра по НСО. Это на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в апреле этого года подано более 58 тысяч заявлений.

При этом за 4 месяца 2015 года в управление подали 190,6 тысяч заявлений.

Количество зарегистрированных прав за 4 месяца текущего года уменьшилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составило 144,7 тысяч. Показатели за апрель прошлого и 2017 года одинаковы – 42,5 тысячи зарегистрированных прав. В апреле 2015 года управлением было зарегистрировано 45 тысяч прав.

Снизилось и общее количество зарегистрированных прав на жилые помещения. За 4 месяца этого года зарегистрировали 46,7 тысяч прав. Это на 14% меньше, чем за аналогичный период 2016 года, и на 27% меньше, чем за 4 месяца 2015 года.

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