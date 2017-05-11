Создатели «Харакири» и «Рок Сити» открыли ресторан «Таверна»

На Вокзальной магистрали начал работу ресторан «Таверна». Владельцы проекта – бывший управляющий ресторанного направления ГК «Конквест», экс-генеральный директор St. Patrick’s Group Максим Коротких и предприниматель Александр Войтов, в прошлом создатель службы доставки «Харакири».

На месте ресторана «Тимьян» на Вокзальной магистрали, выставленного на продажу в октябре 2016 года, на текущей неделе начал работу новый проект – «Таверна».

Заведение рассчитано на 80 посадочных мест, предлагает русскую кухню с ресторанной подачей. Средний чек при этом составляет 190 рублей. В «Таверне» реализован способ заказа без официантов, а при помощи сенсорных терминалов (аналогичен сети «Макдоналдс»). После заказа на терминале его нужно оплатить на кассе, а затем самостоятельно забрать с барной стойки.

«В «Таверне» работает собственная фабрика-кухня, которая снабжает заведение полуфабрикатами высокой степени готовности, что снижает издержки и увеличивает скорость обслуживания», — объяснил демократичный средний чек совладелец «Таверны» Максим Коротких.

Отметим, что заведение совместно открыли Максим Коротких, ранее известный как директор клуба «Рок Сити», экс-управляющий ресторанного направления ГК «Конквест», а в последний год — бывший генеральный директор St. Patrick’s Group и бизнесмен Александр Войтов, в прошлом – создатель службы доставки «Харакири», сейчас совладелец медицинского центра Luxmedica и «Городского центра медосмотра», службы доставки готовых блюд «Просто еда», курьерской службы Zavezu.

Объем инвестиций в проект совладельцы оценивают в 20 млн рублей. Тиражирование не исключено при успешности проекта, но пока конкретных планов по открытию новых точек нет, заявил Александр Войтов.

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