Совещание о прохождении паводкового периода на территории НСО состоялось 10 мая на Новосибирской ГЭС. С докладами, помимо директора Новосибирской ГЭС Святослава Полтаранина, выступили мэр города Анатолий Локоть, заместитель губернатора НСО Сергей Семка, начальник ГУ МЧС России по НСО Виктор Орлов и руководитель Верхне-Обского БВУ Василий Борисенко.

«Гидростанция работает в штатном режиме, сейчас в работе находятся шесть гидроагрегатов из семи. Обеспечено надежное функционирование локальной системы оповещения и налажено взаимодействие с Верхне-Обским БВУ, МЧС НСО, Западно–Сибирским УГМС, мэрией», – сообщил Святослав Полтаранин.

На сегодняшний день уровень верхнего бьефа Новосибирского водохранилища составляет 112,01 м, нижнего – 96,45 м, передает пресс-служба ГЭС.

«Основная задача органов власти всех уровней и подразделений МЧС России – принять все возможные меры по предупреждению паводков и ликвидации их последствий, своевременному оповещению населения. Во время паводка реакция на возникающие проблемы и обращения граждан должна быть незамедлительной», — цитирует полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло его пресс-служба. Важно провести мониторинг дачных участков, находящихся в зоне возможного подтопления, и уточнить, в которых из них граждане проживают постоянно. Это позволит заблаговременно подготовиться и снизить риски в случае эвакуации, считает полпред.

В свою очередь, Василий Борисенко подчеркнул, что сейчас наблюдается снижение первого пика половодья. «Определен график наполнения с плавным набором отметки верхнего бьефа, что позволит в дальнейшем минимизировать подтопления садовых обществ в Первомайском районе. Также оно необходимо для встречи второго пика половодья, который по информации метеорологов смещен и ожидается в конце мая, начале июня, — сообщил руководитель Верхне-Обского БВУ. — Кроме того, эта мера позволит учесть такие важные критерии, как начало нерестового периода у рыбы и навигации в Новосибирской области».

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