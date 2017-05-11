Заместитель губернатора Новосибирской области Анатолий Соболев на пресс-конференции, состоявшейся в четверг 11 мая, рассказал о ходе подготовки 5-го международного форума технологического развития «Технопром», который пройдёт в Новосибирске 20-22 июня. На этот раз ключевой тематикой форума станет реализации потенциала оборонной промышленности в гражданской сфере.

В течение двух июньских дней Новосибирский «Экспоцентр» будет принимать гостей и участников уже пятого Международного форума технологического развития. Основной повесткой «Технопрома-2017» станет реализация потенциала оборонно-промышленного комплекса России для выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Также, согласно концепции мероприятия, основной его целью является разработка концепции по повышению конкурентоспособности отечественной экономики в условиях новой промышленной революции и её основных направлений с позиции развития технологий.

Одним из наиболее крупных мероприятий форума обещает стать первое заседание Российско-Индийского комитета по сотрудничеству в области высоких технологий, военного, двойного и гражданского назначения. Кроме того, в рамках форума традиционно пройдёт венчурная ярмарка и экспертный симпозиум «Новая промышленная революция — вызовы и выгоды».

«Всего за пять лет количество мероприятий, проходящих в рамках форума увеличилось более чем в 2 раза. Количество участников выросло с 1,5 тыс. до 6 тыс., — подчеркнул Анатолий Соболев. — Это эксперты, инновационные предприятия, организации, занятые в научно, научно-технической, инновационной деятельности. За годы своего проведения «Технопром» стал крупнейшей коммуникативной площадкой, местом встреч и демонстрации достижений в области инноваций, технологического развития и прорывных технологий, способных обеспечить нашей экономике глобальное технологическое лидерство».

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