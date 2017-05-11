Яна Ведяшкина приговорена к 3 годам 9 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 300 тыс. рублей. По сообщению пресс-службы областной прокуратуры, осужденная взята под стражу в зале суда.

Бердский городской суд НСО вынес приговор по уголовному делу в отношении специалиста муниципального казенного учреждения «Центр информационно-материального обеспечения» Яны Ведяшкиной.

Суд установил, что с марта 2015 года по август 2016 года чиновница изготавливала от имени граждан подложные заявки на возврат денежных средств, ошибочно (или по иным основаниям) зачисленных в бюджет. Для этого 33-летняя служащая использовала электронные подписи работников управления финансов и налоговой политики администрации Бердска.

Заявки Яна Ведяшкина направляла для исполнения в управление Федерального казначейства по НСО. На их основе денежные средства перечислялись из бюджета Бердска на подконтрольные чиновнице банковские счета. Таким образом, Яна Ведяшкина похитила свыше 7,2 млн рублей бюджетных средств.

На основании этого подсудимая признана виновной в совершении преступлений. Свою вину она полностью признала. Заявленный по делу администрацией Бердска гражданский иск на сумму причиненного преступлением ущерба суд удовлетворил в полном объеме. В пресс-службе также сообщают, что приговор не вступил в законную силу.

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