Губернатор Новосибирской области учредил и возглавил совет отцов

Глава Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление «Об областном совете отцов при губернаторе». Как следует из документа, в перечень основных задач совета входит объединение усилий отцов в укреплении института семьи и семейного образа жизни, поддержании престижа материнства и отцовства.

Совет собирается работать в соответствии с планом, а заседания будут проходить не реже двух раз в год. Проводить их, судя по положению, должен сам председатель совета, то есть губернатор Новосибирской области. Впрочем, он сможет поручать эту функцию заместителю председателя (главе комитета соцполитики заксобрания Новосибирской области Игорю Гришунину) либо одному из членов совета.

В составе этого объединения — 39 человек, многие из которых являются председателями советов отцов районов Новосибирской области. Это например, заместитель главы администрации Барабинского района Алексей Пильников и глава​ Купинского района Владимир Шубников. Напомним, что его подозревают в причинении бюджету района ущерба свыше 2,5 млн рублей.

Также в совет вошли главы и заместители глав районов, депутаты рай- и сельсоветов, руководители различных бюджетных учреждений. Кроме того, среди членов совета исполнительный директор акционерного общества «НЭВЗ-КЕРАМИКС» Олег Медведко, священник Казанского храма поселка Краснообска Андрей Ромашко, охранник акционерного общества «Новосибирский аффинажный завод» Петр Колосов и другие.

Как выяснил «КС», советы отцов действуют в Хабаровске, Пензе, Туве, Нижнем Новгороде, Ульяновской, Астраханской, Ростовской, Ивановской и Владимирской областях, Алтайском крае и так далее. В апреле 2017 детский омбудсмен Анна Кузнецова анонсировала создание общественного совета отцов при уполномоченном по правам ребенка.

Решения этого совещательного органа в Новосибирской области будут носить рекомендательный характер. Контроль за исполнением постановления губернатора об учреждении совета поручен вице-губернатору Александру Титкову. По положению организационно-техническое обеспечение деятельности совета осуществляется министерством социального развития Новосибирской области.

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