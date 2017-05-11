Суд по делу Ксензова к мэрии Новосибирска начнется через неделю

Суд Центрального района Новосибирска назначил дату начала разбирательства по иску бывшего начальника новосибирского метро, а до этого соратника мэра Андрея Ксензова к городской администрации.

Судья центрального районного суда Новосибирска вынесла определение о назначении рассмотрения спора, связанного с требованием Андрея Ксензова о восстановлении на работе после увольнения «по инициативе работодателя». Судебное заседание назначено на утро 19 мая.

Напомним, что Андрей Ксензов был отправлен в отставку 20 марта. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в публичном пространстве аргументировал свое решение тем, что Ксензов уволен «за нарушение финансовой дисциплины». В документах об увольнении, по информации «КС», об этом не говорилось.

3 апреля Андрей Ксензов подал иск о восстановлении на работе, материальной и моральной компенсации. На следующий день пресс-секретарь мэра Новосибирска Артем Роговский сообщил «КС», что пересматривать кадровое решение по поводу увольнения Андрея Ксензова Анатолий Локоть не намерен. А 6 апреля стало известно о назначении начальником метро генерал-майора, экс-начальника погрануправления ФСБ России по Новосибирской области Аркадия Чмыхайло.

Андрей Ксензов с 1991 года занимал руководящие посты в администрации Калининского района Новосибирска. В 1998 году назначен начальником главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска. В 2005 году — начальником департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса городской администрации. В апреле 2009 года, при мэре Владимире Городецком, стал первым вице-мэром. В 2012 году назначен вице-губернатором Новосибирской области. В 2014 году баллотировался в мэры от партии «Родина», но снял свою кандидатуру в пользу коммуниста Анатолия Локтя, после победы которого на выборах стал первым вице-мэром. Отработал заместителем главы города год и в мае 2015 года перешел на пост начальника МУП «Новосибирский метрополитен». В этой должности был подотчетен напрямую Локтю. 20 марта уволен.

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