Государство вкладывает в реконструкцию Новосибирского судоходного шлюза более одного миллиарда руб. в рамках Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». Второй этап ремонта начался в 2015 году, а в 2017 запланирован комплекс сложных работ, которые ведутся как в зимний период, так и летом — не прекращая навигации. В 2018 году запланирована реконструкция нижнего подходного канала.



Новосибирский судоходный шлюз введён во временную эксплуатацию в июне 1957 года, а в постоянную – в октябре 1961 года. Это железобетонный, однониточный, трёхкамерный шлюз

II класса с головной системой наполнения, доковой конструкции с разрезным днищем, с полной обратной засыпкой. Средняя продолжительность навигации на нем составляет 135 суток (с мая по октябрь). Основной грузопоток – это минеральные и строительные материалы

По словам полпреда в СФО Сергея Меняйло, который выступил на открытии 60-й навигации по Обскому бассейну, вложения в реконструкцию шлюза нужно оправдать и в дальнейшем развивать систему внутренних водных путей. «Уже много лет Новосибирский шлюз работает стабильно, без аварий и сбоев, обеспечивая безопасность судоходства», – приводит его слова Сибирский ОИЦ.

В ходе этого же мероприятия губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отметил, что одно из стратегически важных направлений деятельности исполнительных органов власти региона – это как развитие и восстановление водных транспортных путей. По мнению главы области, экономика грузоперевозок наглядно показывает, что водные транспортные способы доставки и перемещения грузов в разы дешевле сухопутных, и к тому же гораздо экологичнее. Поэтому правительство НСО видит перспективу возрождения водных транспортных путей, которые соединяют регионы Западной Сибири с Северным морским путем. «Возрождение речного флота может представлять интерес не только с экономической точки зрения, но и с позиции развития туристического, экскурсионного, учебного, дачного пароходства», – цитирует губернатора пресс-служба правительства области.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.