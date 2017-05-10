На расширенном заседании рабочей группы 10 мая прошло обсуждение проекта концепции стратегии развития Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка.

Рабочая группа, в которую входят представители правительства Новосибирской области, областных исполнительных органов государственной власти, заксобрания, резидентов Технопарка, инновационных компаний, научного сообщества, была создана в конце декабря 2016 года. Руководит группой заместитель губернатора НСО Анатолий Соболев.

На первом собрании участники сформулировали задачи и поделились на 9 подгрупп с целью более тщательного рассмотрения отдельных направлений. Среди них — миссия, инфраструктура, резиденты и кластеры, образование, корпорации и международное сотрудничество, законодательство и поддержка, управление и уставные документы, экономика и финансы. За полгода, по словам Анатолия Соболева, прошло 8 совещаний подгрупп, 2 заседания основной рабочей группы и несколько совещаний с ректорами вузов и руководителями органов власти НСО, отвечающих за инновационную деятельность.

13 апреля был представлен первый вариант проекта, 5 мая — обновленный вариант с доработками. В концепции стратегии указаны структура документа, основные вызовы и требования к новому этапу развития Технопарка, цели и задачи по основным направлениям деятельности и т.д. Дальнейшая работа над документом будет продолжена с учетом замечаний, высказанных на заседании рабочей группы 10 мая.

Губернатор НСО Владимир Городецкий дал поручение доработать рассматриваемый проект до конца мая. Затем планируется на основе модернизированной концепции разработать проект самой стратегии до 2025 года. «Я дам поручение Министерству образования и науки до конца июня подготовить проект создания стратегии. Его обсуждение планируется осуществить на «Технопроме», — резюмировал губернатор.

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