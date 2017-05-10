Заместителем директора по розничному бизнесу Райффайзенбанка в Сибири назначена Эльвира Емец.

Она будет курировать организацию и оперативное управление розничного направления банка. Приоритетными направлениями в работе являются повышение операционной эффективности бизнеса, рост клиентской базы и непрерывное совершенствование качества обслуживания клиентов.

«Приход Эльвиры Емец усилит нашу команду и позволит реализовать стратегию банка, ориентированную на высокую эффективность бизнеса. Перед руководителем розничного бизнеса стоит задача по наращиванию объемов бизнеса по ключевым направлениям: ипотека, потребительское кредитование, малый бизнес и зарплатные проекты. Я уверена, что профессионализм и опыт Эльвиры поможет нам добиться прекрасных результатов в Сибири», – отмечает директор регионального центра «Сибирский» Райффайзенбанка Анна Тихонова.

Справка:



Эльвира Емец имеет большой опыт работы в банковской сфере. Начала работать в 1998 году в ОАО КБ «Акцепт». С 2004 года работала в ОАО «Сибакадембанк» на позиции управляющего отделением, а после – заместителя директора департамента розничного бизнеса банка. Более 10 лет занимала руководящие должности в МДМ Банке. После приобретения МДМ Банка группой «БИН», занимала должность директора по развитию бизнеса Западно-Сибирской региональной дирекции.

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