Инициаторы установки памятника Сталину в Новосибирске ищут частную территорию для временного размещения бюста

Как сообщил «КС» один из инициаторов установки памятника Иосифу Сталину в Новосибирске Алексей Денисюк, мэрия города рассматривает возможность установки бюста на территории мемориально-исторического парка «Патриот», однако это произойдет не раньше 7 ноября этого года. В связи с этим на данный момент общественники ищут частную территорию, на которой временно можно было бы разместить памятник так, чтобы он был доступен для горожан.



Встреча руководителя инициативной группы по установке памятника Иосифу Сталину в Новосибирске с заместителем мэра города Артемом Скатовым состоялась 4 мая. Как сообщил Артем Скатов в рамках встречи, худсовет мэрии не одобрит установку памятника на Монументе Славы. Однако, сейчас мэрия рассматривает вопрос о возможности установки бюста на территории Новосибирского технического колледжа им. Покрышкина, где недавно был открыт мемориально-исторический парк «Патриот» (там размещены бюсты Георгия Жукова, Константина Рокоссовского и Виктора Талалихина). Однако, заместитель мэра предложил общественникам подождать до 7 ноября (100-летие Октябрьской революции). «Он пояснил, что не факт, что вопрос будет решен положительно. Таким образом, мэрия пока конкретно никаких площадок для памятника Сталину не предлагает», — рассказывает Алексей Денисюк.

Напомним, что мэрия провела опрос жителей Новосибирска об их отношении к установке памятника Иосифу Сталину в городе. Согласно его результатам, 1/3 опрошенных положительно относятся к установке бюста, столько же человек занимает противоположную точку зрения, а еще одна треть участников исследования остаются нейтральными. Кстати, в группе Вконтакте «Типичный Новосибирск» из 9913 проголосовавших – 65,6 % высказалось «За» установку памятника.

«На данный момент мы подыскиваем частную территорию, где можно было бы временно поставить памятник Иосифу Сталину», — подытожил Алексей Денисюк.

Напомним, что бюст готов — он был сделан на деньги, собранные активистами и уже был продемонстрирован новосибирцам в рамках празднования 9 мая. В ближайшее время планируется изготовление гранитного постамента для памятника.

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