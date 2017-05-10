9 мая в Новосибирске прошел традиционный Парад Победы и общественная акция «Бессмертный полк». По оценкам очевидцев, шествие оказалось еще более многочисленным, чем в 2016 году.

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