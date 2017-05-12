Осенью 2017 года в Новосибирске откроется первый центр федеральной сети «КидБург». Он будет располагаться в ТЦ «Мега» на левом берегу на площадке, где ранее функционировало пространство «Место есть». Инвестиции в проект составят 100 млн рублей. Напомним, что в декабре 2016 года в Новосибирске собственниками продуктового ритейлера «Холидей» также был запущен аналогичный проект «Солнечный город».

О том, что на бывшей площадке «Место есть» открывается город профессий «КидБург», свидетельствует соответствующее объявление, размещенное в ТРЦ «Мега». В пресс-службе «КидБурга» подтвердили эту информацию. Речь идет о собственном, а не франчайзинговом центре.

Предполагается, что на территории 2 400 кв.м. дети от 1,5 до 14 лет в игровой форме смогут освоить более 50 профессий, раскроют свои таланты и способности, получат реальные навыки для повседневной жизни. Инфраструктура проекта повторяет современный город – предусмотрены улицы и дома, центральная площадь, кафе, почта, больница, банк, служба МЧС и другие городские объекты. В Новосибирске также будут открыты специальные игротеки – центр подготовки космонавтов, страховое бюро, школа танцев, мультстудия и другие. Для малышей откроется развивающее пространство «Музей азбуки», а также квартал профессий «КидБуржонок» с детским театром и мини-игротеками. «Как и во взрослом мире, в детском городе юные «кидбуржане» получат удостоверение, трудовую книжку, пройдут медосмотр перед устройством на работу и заработают первые деньги – игровую валюту «профи». Зарплату можно будет потратить на дальнейшее обучение профессиям, развлечения или сувениры», — поясняют в компании.

Примечательно, что речь идет о запуске только одного города профессий «КидБург» в Новосибирске. В компании отмечают, что следуют концепции «Один город – один «КидБург». Объем инвестиций в новосибирский проект составит 100 млн рублей.

Напомним, что 12 декабря 2016 года в Новосибирске в ТЦ «Березовая роща» открылся проект «Солнечный город» площадью порядка 2 000 кв. метров. Его совместно развивают группа компаний «Холидей» и семейный центр «Солнечный город». Концепция проекта — город в миниатюре, в котором дети могут познакомиться с работой в самых разных сферах, примерить на себя более 50 профессий и получить первый опыт зарабатывания денег. В центре расположено более 30 интерактивных локаций — уменьшенных копий реальных городских служб: банка, магазина, медицинского центра, пожарной станции, медиа-центра, художественной мастерской, строительной площадки и многих других. Над большинством из них «шефствуют» реальные компании, работающие в Новосибирске.

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