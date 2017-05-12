12 мая в новосибирском Академгородке состоится техническое открытие магазина «Перемен», специализирующегося на продаже редких и необычных книг. Он стал второй точкой под этим брендом в дополнение к действующему магазину на улице Орджоникидзе. В свою очередь точка в ТРЦ «Мега» на площадке «Место есть» была закрыта.

Учредителем «Перемен» является Сергей Козяков, который до прихода в этот бизнес являлся руководителем горнолыжного комплекса Юрманка. Первый магазин под брендом Uniqstore был запущен в мае 2014 года в новосибирском лофте «Трава». Его площадь составляла около 20-25 кв. метров. С декабря 2014 года магазин переехал на улицу Орджоникидзе, увеличив площадь до 56 кв. метров и сменив название на «Перемен». В октябре 2016 года Сергей Козяков открыл еще одну точку в ТРЦ «Мега» на площадке «Место есть», однако весной 2017 года она прекратила свое существование, и магазин был закрыт.

В советский район Новосибирска «Перемен» хотел выйти давно. «В Академгородке существует проблема с книжными магазинами, а люди здесь умные и начитанные, поэтому им очень не хватало такого магазина, как наш. Мы хотим сделать так называемое третье место, куда люди приходили бы за книгами и особой атмосферой», — поясняет Сергей Козяков.

Новый магазин расположился на Морском проспекте, его площадь составила 40 кв.м. Как отмечают в «Перемен», помимо книг в магазине есть выставочная зона, включающая в себя экспозиции работ художников детской тематики, а также «лаунж-зона», где можно будет попить кофе, почитать книгу и просто отдохнуть. Планируется также проведение различных мероприятий. На площадке будет собираться подростковый книжный клуб «Другие книги. Since» — обсуждать книги с детьми будут в том числе ученые и академики. Кроме книг в магазине будут продаваться сувениры , также планируется сделать летник — на улице будут поставлены лавочки, где будут проходить книжные баталии и литературные обсуждения.

Напомним, что осенью 2016 года проект «Перемен» стал победителем в номинации «Успешный старт» конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города Новосибирска». Учредителем этой премии является мэрия Новосибирска.

Более подробно о бизнес-проекте можно прочитать по ссылке.

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