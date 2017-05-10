Ввод жилья в СФО сокращается

Ввод жилых домов в Сибирском федеральном округе по итогам 1 квартала 2017 года сократился. Наибольшее падение произошло в Красноярском и Алтайском краях.

В Сибирском федеральном округе введено жилых домов общей площадью 1,3 млн. кв. м. – это на 17,9% меньше, чем в I квартале 2016 года. Больше всего введенного жилья приходится на Новосибирскую область – 280,3 тыс. кв. м, сообщает Новосибирскстат.

Значительно сократилось количество введенных жилых объектов в Красноярском и Алтайском краях, а также в Республике Алтай на 48,8%, 48,6% и 38,8% соответственно.

Наиболее существенный прирост зафиксирован в Иркутской области – в 2,1 раза с показателем 215, 3 тыс. кв. м.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.